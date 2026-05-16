وزیر جهاد کشاورزی، ثبات و آرامش حاکم بر بازار کالا‌های اساسی را نتیجه تلاش بی‌وقفه تولیدکنندگان، اصناف، همکاری‌های بین‌بخشی و رویکرد هوشمندانه و جهادی دولت در مدیریت کشور دانست و بر ادامه توسعه حمایت از واحد‌های تولیدی کوچک و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری، در نشست هم‌اندیشی با ارکان شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تجربیات موفق مدیریت بازار در دوره‌های بحرانی، از جمله شرایط جنگی، گفت: مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و شیوه‌های مدیریتی که در دوران پرتنش اتخاذ شد، امروز نیز می‌تواند در دوران غیرجنگی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در ایام جنگ اخیر با اختیارات مناسب و حضور میدانی از دستگاه‌های اجرایی حمایت کرد، گفت: جلسات متعدد و حضور مستقیم مقامات در وزارتخانه به هماهنگی بهتر در مدیریت بازار کمک کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین نقش تأکیدات راهبردی رهبر انقلاب درباره «کار دو برابری در حوزه کالا‌های اساسی» را در آمادگی بخش کشاورزی برای شرایط بحرانی مهم ارزیابی کرد.

نوری با اشاره به چالش‌های متعدد دولت از ابتدای فعالیت خود، از جمله بازگشت تحریم‌ها و تنش‌های آن مانند صف‌های مرغ در تهران، گفت: در دوره فعلی، با وجود ادامه برخی چالش‌ها، وضع تأمین کالا‌ها با ثبات بیشتری مدیریت شده است.

او تاکید کرد که آرامش بازار نتیجه هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، همکاری بخش‌های مختلف و رویکرد هوشمندانه و جهادی دولت است و بخش عمده تامین امنیت غذایی بر عهده تولیدکنندگان، کشاورزان و روستاییان است و دولت نقش تنظیم‌گری کلان را ایفا می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حرکت بخش کشاورزی به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و مبتنی بر داده، اصلاح نظام آماری برای تصمیم‌گیری دقیق بر اساس اطلاعات تولید را از رویکرد‌های اصلی برشمرد و گفت: بدون آمار دقیق، مدیریت مؤثر در بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست.

نوری از تسویه حساب‌ها و بدهی‌های قدیمی و شفاف‌سازی مالی در وزارتخانه برای مدیریت دقیق‌تر منابع خبر داد.

وی به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: « در قالب این قانون، حدود ۲ میلیون هکتار از زمینها به نفع کشاورزان از منابع طبیعی آزاد شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از توسعه «دیپلماسی کشاورزی» و «کشت فراسرزمینی» خبر داد و اعلام کرد که برای نخستین‌بار بخشی از تولیدات کشاورزی فراسرزمینی از جمله روغن و جو وارد کشور شده است.

نوری بر ادامه سیاست حمایتی دولت از تولید و تولیدکننده داخلی تاکید کرد و افزود:با ایجاد سامانه‌های عرضه و فروش شفاف، محصول کشاورزان مانند زعفران با قیمت مناسب و بدون واسطه‌های غیرضروری عرضه می‌شود و درآمد مستقیم به تولیدکننده بازمی‌گردد.

وی همچنین به اصلاح سیاست‌های حمایتی برای افزایش انگیزه تولید در بخش دانه‌های روغنی و قیمت‌گذاری‌ها به نفع کشاورزان اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی به تدوین سند ملی توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی با مشارکت دانشگاه‌ها و نهاد‌های علمی اشاره کرد و گفت:موضوع عدالت در انتصابات، توزیع نهاده‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

او همچنین از توسعه سامانه‌های نظارتی و توزیع دقیق و کنترل‌شده کود و سایر نهاده‌ها در سراسر کشور خبر داد.