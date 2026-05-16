رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استان یزد: مهلت ثبت‌نام مقطع کاردانی این دانشگاه تا روز دوشنبه تمدید شده و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمد محتشمی با اشاره به آغاز ثبت‌نام از ۲۰ اردیبهشت افزود: با توجه به استقبال داوطلبان، مهلت نام‌نویسی که پیش‌تر تا ۲۶ اردیبهشت اعلام شده بود، تا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت تمدید شد.

وی اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت در سراسر کشور دارای ۱۷۰ تا ۱۸۰ مرکز دانشگاهی فنی و حرفه‌ای است که ۱۰ مرکز آن در استان یزد فعالیت می‌کند. در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار دانشجو در این دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند که سهم استان یزد بین ۸ تا ۱۰ هزار دانشجو است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استان یزد با بیان اینکه ۷۰ درصد آموزش‌ها در این دانشگاه به صورت عملی و کارگاهی و ۳۰ درصد به شکل تئوری ارائه می‌شود، گفت: هدف اصلی دانشگاه ملی مهارت، تربیت تکنسین‌های ماهر و مهندسان حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار است.

محتشمی ادامه داد: در این دانشگاه ۲۳ رشته کاردانی پیوسته، ۵ رشته کاردانی ناپیوسته، ۲۰ رشته کارشناسی ناپیوسته و ۴ رشته کارشناسی پیوسته ارائه می‌شود و رشته‌هایی مانند برق قدرت از جمله رشته‌های فعال و پرمتقاضی استان یزد است.

وی با اشاره به آموزش رایگان، تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر و پسر و برخورداری از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز ادامه داد: برخی مراکز علمی استان نیز از ظرفیت کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های این دانشگاه استفاده می‌کنند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استان یزد در پایان از داوطلبان خواست با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام، فرصت باقی‌مانده را از دست ندهند و ثبت‌نام خود را از طریق سایت سازمان سنجش نهایی کنند.