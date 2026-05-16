پخش زنده
امروز: -
معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، در مراسم گرامیداشت «روز نکبت» از جامعه بینالمللی خواست برای جبران بیعدالتی تاریخی اقدام کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن به نقل از شینهوا، سون لیِ گفت: ۷۸ سال پیش، نخستین جنگ خاورمیانه (اعراب و اسرائیل) آغاز شد و شمار زیادی از فلسطینیها آواره و بیخانمان شدند.
به گفته او، این رویداد آغازگر روندی طولانی از درگیری و اشغال برای مردم فلسطین بود. او افزود: طی دهههای گذشته نسلهای مختلف فلسطینی برای دستیابی به حقوق مشروع خود تلاش کردهاند، اما بیعدالتی تاریخی همچنان ادامه دارد.
وی افزود، ناآرامی و جنگ سرنوشت محتوم مردم فلسطین نیست و جامعه بینالمللی باید با ریشههای مسئله فلسطین روبهرو شود، مسئولیت خود را بپذیرد و برای جبران این بیعدالتی اقدام مؤثر انجام دهد.
معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل همچنین اظهار داشت توافق آتشبس در غزه وارد مرحله دوم شده است، اما اسرائیل همچنان به حملات، گسترش تأسیسات نظامی و محدود کردن دسترسی به کمکهای بشردوستانه ادامه میدهد. او گفت تلفات غیرنظامیان در غزه رو به افزایش است و بحران انسانی هر روز شدیدتر میشود.
او تأکید کرد چین از همه طرفها، بهویژه اسرائیل، میخواهد به توافق آتشبس پایبند باشند و آتشبس کامل و پایدار در غزه برقرار شود. همچنین اسرائیل باید به تعهدات خود در قوانین بینالمللی بشردوستانه عمل کند، محدودیتهای کمکرسانی را بردارد و از فعالیت نهادهای بشردوستانه حمایت کند. او خواستار پایان سریع تنشها در کرانه باختری شد و تأکید کرد اسرائیل باید فعالیتهای شهرکسازی را متوقف کرده، به اشغال غیرقانونی پایان دهد و به خشونتها در این منطقه رسیدگی کند.
به گفته او، جامعه بینالمللی باید اجماع بیشتری در زمینه احقاق حقوق فلسطینیان ایجاد کند و از اقداماتی که آن را تضعیف میکند جلوگیری کند. هرگونه ترتیبات جدید نیز باید بر اصل «حکمرانی فلسطینیان بر فلسطین» استوار باشد و به خواست مردم فلسطین احترام بگذارد.
این مقام چینی تأکید کرد چین همواره موضعی منصفانه و مبتنی بر عدالت در قبال مسئله فلسطین داشته است. او گفت چین از مبارزه مشروع مردم فلسطین برای احقاق حقوق ملی خود حمایت میکند و از تشکیل هرچه سریعتر کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی بیتالمقدس شرقی پشتیبانی میکند. همچنین چین از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت کرده و اعلام کرد با جامعه جهانی برای حل جامع و پایدار این مسئله همکاری خواهد کرد.
این مراسم به همت کمیته اعمال حقوق غیرقابلانکار مردم فلسطین در سازمان ملل برگزار شد. در ۱۴ مه ۱۹۴۸ اسرائیل تأسیس خود را اعلام کرد و روز بعد نخستین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد که در نتیجه آن نزدیک به یک میلیون فلسطینی آواره شدند. از آن زمان، فلسطینیها هر سال ۱۵ مه را به عنوان «روز نکبت» گرامی میدارند.