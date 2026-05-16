زمین چمن طبیعی روستای باغک جنوبی تکمیل میشود
در نشست مشترک سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با مسئولان ورزش شهرستان تنگستان و اعضای شورای روستای باغک جنوبی، مقرر شد طرح زمین فوتبال این روستا با چمن طبیعی تکمیل شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نشستی با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تنگستان و اعضای شورای روستای باغک جنوبی در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
در این نشست موضوع تکمیل زمین فوتبال روستای باغک جنوبی مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه اجرای چمن این مجموعه ورزشی تصمیمگیری شد.
بر اساس مصوبه این جلسه و با توجه به افزایش هزینههای اجرای چمن مصنوعی و مقرونبهصرفه نبودن این روش، مقرر شد زمین فوتبال روستای باغک جنوبی با چمن طبیعی ساخته و تکمیل شود.
همچنین در این نشست اعلام شد برای تکمیل طرح زمین فوتبال این روستا، مناقصه مربوط به اجرای عملیات در هفته آینده برگزار خواهد شد تا روند تکمیل این مجموعه ورزشی سرعت بگیرد.