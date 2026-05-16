به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه مینی بوس و سواری پژوپارس در جاده فیروزآباد به شیراز دوراهی آتشکده به این مرکز، تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

عباس جاویدان افزود: کارشناسان پس از تثبیت وضعیت و انجام اقدامات پیش بیمارستانی اولیه، یک نفر از مصدومان را در محل حادثه به صورت سرپایی مداوا و هفت مصدوم دیگر را برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل کردند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.