معاون آموزشی دانشگاه الزهرا (س) برای نخستین بار از الزامی شدن درس «هوش مصنوعی کاربردی» از نیمسال دوم امسال برای دانشجویان مقطع دکتری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون آموزشی دانشگاه الزهرا (س) گفت: این مراسم صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست ، بلکه یادآور رسالت بنیادین معلمی و نقش استادان دانشگاه در شکلدهی به آینده علمی کشور است.
وی با اشاره به تجربههای دشوار سالهای اخیر افزود: در کنار مسئولیتهای حرفهای، بسیاری از اعضای دانشگاه دغدغهها و تجربههای مشترک تلخی را از سر گذراندهاند. شرایط سخت و آثار ناشی از بحرانها، زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و حتی به از دست رفتن برخی همکاران، دوستان و دانشجویان انجامیده است.
معاون آموزشی دانشگاه الزهرا (س) تأکید کرد: در چنین شرایطی، آموزش صرفاً یک فعالیت دانشگاهی نیست، بلکه به نماد پایداری، امید و استمرار حیات علمی تبدیل میشود. حضور در فضای دانشگاه نشان میدهد که حتی در شرایط دشوار نیز میتوان چراغ دانش را روشن نگه داشت و از توقف جریان آگاهی جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه آموزش زیربنای توسعه دانشگاه است، گفت: آموزش ریشه درخت تنومند دانشگاه محسوب میشود و نقش آن در رشد، شکوفایی و پایداری نظام علمی غیرقابل انکار است. استادان تنها انتقالدهنده دانش نیستند، بلکه در شکلدهی به انگیزه، نگرش و مسئولیتپذیری نسل آینده نقش اساسی دارند.
کشاورزی ادامه داد: کلاس درس باید فضایی برای تفکر، پرسشگری و شکلگیری هویت علمی دانشجو باشد. در جهان امروز، نقش استاد از انتقال دانش به تسهیلگر یادگیری، الهامبخش علمی و همراه فرایند رشد دانشجو تغییر یافته است.
وی با اشاره به چالشهای نظام آموزشی گفت: اثربخشی آموزش مستلزم خلاقیت، همدلی، بهروز بودن و یادگیری مستمر است. تغییر نیازهای نسل جدید، تحولات فناوری و انتظارات اجتماعی، همزمان چالش و فرصتهایی برای ارتقای شیوههای آموزشی ایجاد کردهاند.
معاون آموزشی دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به انتخاب سرآمدان آموزشی دانشگاه افزود: در این فرایند، شاخصهایی مانند کیفیت تدریس، ارزیابی دانشجویان، ثبت بهموقع نمرات، فعالیتهای آموزشی و سوابق علمی اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین از اجرای مجموعهای از برنامههای آموزشی در دانشگاه خبر داد و گفت: دورههای مهارتافزا، آموزشهای ترکیبی، جشنواره آموزش اثربخش و تقویت ارتباط با صنعت از جمله اقدامات در حال اجراست.
کشاورزی با اشاره به تحولات ساختاری دانشگاه افزود: ایجاد «دانشکده خانواده» و توسعه رشتههایی مانند مطالعات زنان با گرایشهای مختلف و روانشناسی سلامت از اقدامات مهم سالهای اخیر بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۴ پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی سلامت نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰۴ رشته در دانشگاه فعال است که برخی رشتهها به دلیل بازنگری و آمایش سرزمین متوقف شده و در مقابل، رشتههای جدیدی نیز ایجاد شدهاند. از جمله این موارد، «دکترای مستقیم اقتصاد محاسباتی» است که از سال ۱۴۰۴ پذیرش دانشجو در آن آغاز شده است.
معاون آموزشی دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: با توجه به تحولات علمی، درس «هوش مصنوعی کاربردی» از نیمسال دوم سال جاری بهصورت الزامی برای دانشجویان مقطع دکتری ارائه شده و در حال اجراست.
وی افزود: در حوزه جذب استعدادهای درخشان نیز سیاستهایی مانند پذیرش بدون آزمون، حمایت از برگزیدگان المپیاد، جذب دستیاران آموزشی و حمایت از پژوهشهای برتر دنبال میشود.
کشاورزی با اشاره به توسعه آموزش مجازی و الکترونیکی گفت: بهروزرسانی سامانههای آموزشی، کاهش فرآیندهای کاغذی و مکانیزهسازی امور از جمله اقدامات مهم این حوزه بوده است. همچنین در مقطع کارشناسی، برنامههای مهارتافزایی و پنج دوره «کهاد» فعال شده است.
وی ادامه داد: در حوزه بینالملل نیز اقدامات مؤثری برای جذب دانشجویان خارجی و تقویت همکاریهای علمی انجام شده است. همچنین پایش عملکرد اساتید مشاور کارشناسی و تدوین دستورالعملهای جدید در این حوزه صورت گرفته است.
معاون آموزشی دانشگاه الزهرا (س) افزود: سامانه جدید برگزاری آزمونها در پایان نیمسال گذشته راهاندازی شده و در سال ۱۴۰۴ نیز برخی فرآیندهای آموزشی از جمله حذف اضطراری، صدور رتبه فارغالتحصیلان و میهمان شدن دانشجویان بهصورت الکترونیکی انجام شده است.
وی همچنین از برگزاری ۲۶ جلسه کمیسیون تخصصی دبیرخانه هیئت ممیزه و ۶ نشست هیئت ممیزه در سال گذشته خبر داد و گفت: در این جلسات، موارد متعدد ارتقای علمی و آموزشی اعضای هیئت علمی بررسی و تصویب شده است.
کشاورزی در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با همراهی بدنه آموزشی دانشگاه، مدیران و اعضای هیئت علمی انجام شده و هدف نهایی آن ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسلی توانمند، خلاق و مسئولیتپذیر است.