پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس از صدور مجوز تغییر کاربری زمین برای بلندمرتبه سازی در راستای خانه دار کردن زوجهای گیلانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمایی گیلان؛ استاندار عصر امروز در جلسات ستاد جوانی جمعیت و خانواده و ستاد ساماندهی امور جوانان که به صورت همزمان در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با بیان اینکه کاهش ازدواج و فرزندآوری از چالشهای مهم کشور و استان گیلان است، گفت: مهمترین مسئلهای که امروز با آن مواجه هستیم و موجب شده آمار ازدواج و فرزندآوری متناسب با انتظارات افزایش پیدا نکند، موضوع مسکن است.
هادی حقشناس با اشاره به محدودیت زمینهای قابل ساخت در گیلان افزود: در سنوات گذشته مقرر بود راه و شهرسازی حدود ۲۴۰ هکتار زمین برای متقاضیان مسکن تأمین کند، اما به دلیل کشاورزی بودن بخش عمده زمینهای استان و ممنوعیت تغییر کاربری، میان تقاضای مسکن و تأمین زمین فاصله ایجاد شده است.
وی با اشاره به یکی از مصوبات مهم این جلسه گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، چنانچه مالکان دارای زمینهای وسیع، زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، استان آمادگی دارد برای تأمین مسکن جوانان و اجرای سیاستهای جوانی جمعیت، مجوز تغییر کاربری و بلندمرتبهسازی را در دستور کار قرار دهد.
استاندار گیلان همچنین از عملکرد مطلوب بانکهای گیلان در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد و افزود: سال گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر در استان موفق به دریافت وام ازدواج شدند و گیلان از نظر میزان پرداخت تسهیلات بانکی جزو چهار تا پنج استان برتر کشور قرار گرفت.
هادی حق شناس با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند در سال ۱۴۰۵ گفت: امیدواریم بانکهای استان همچنان در جمع استانهای پیشرو در پرداخت تسهیلات ازدواج باقی بمانند تا گامی مؤثر برای افزایش ازدواج و فرزندآوری برداشته شود.
وی همچنین با اشاره به برخی شاخصهای مثبت جمعیتی در استان افزود: آمار تولد فرزند سوم و چهارم در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش قابل توجهی داشته که از نکات مثبت و امیدوارکننده در حوزه جوانی جمعیت محسوب میشود.