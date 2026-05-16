به همت خانه فرهنگی کشورمان در راولپندی و با همکاری «انجمن مدیریت مدارس خصوصی پاکستان شمالی پنجاب مسابقه‌ای با عنوان «صدای صلح و انسانیت – مسابقه سخنرانی بین مدارس ۲۰۲۶» در راولپندی» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هدف اصلی این برنامه، گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه میناب» بود که در پی حمله موشکی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند. همچنین در این مراسم بر اهمیت پیام جهانی صلح، همدلی انسانی و ضرورت پاسداشت حقوق کودکان در سراسر جهان تاکید شد.

در این مسابقه سخنرانی، دانش‌آموزان از مدارس مختلف وابسته به APPSMA تاکید کردند که کودکان هرگز نباید بخشی از جنگ‌ها و منازعات باشند و تأمین محیطی امن، آرام و مناسب برای آموزش آنان، مسئولیت مشترک جامعه جهانی است.

آنان همچنین با ابراز تأسف عمیق خاطرنشان ساختند که کشور‌هایی مانند ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای منافع سیاسی و راهبردی خود اقداماتی انجام می‌دهند که پیامد آن آسیب دیدن جان انسان‌های بی‌گناه، به‌ویژه کودکان، است.

شرکت‌کنندگان این رویداد، ضمن ابراز همبستگی با دانش‌آموزان شهید مدرسه شجریه طیبه میناب، این حادثه را به شدت محکوم کرده و خواستار رسیدگی عادلانه و محاکمه عاملان آن در سطح بین‌المللی شدند.

مهدی طاهری، رئیس خانه فرهنگ ایران در راولپندی اظهار داشت که ایران همواره مخالف جنگ و خشونت بوده است، اما در برابر ظلم و بی‌عدالتی هرگز تسلیم نمی‌شود و ملت ایران همواره بر پایبندی به مسیر حق و عدالت تاکید داشته و در برابر هرگونه زور و استبداد ایستادگی کرده است.

وی همچنین، همدردی و همبستگی دانش‌آموزان از طریق سخنرانی‌ها و آثار هنری را اقدامی ارزشمند دانست و از برگزارکنندگان این برنامه، به‌ویژه انجمن مدیریت مدارس خصوصی پاکستان شمالی پنجاب و مدیریت مدرسه ایمبلم صمیمانه قدردانی کرد.

مرتضی علی شاه، مدیر مدرسه ایمبلم نیز در سخنانی، با بیان اینکه روحیه شجاعت، ایستادگی و مقاومت در ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورا و فلسفه کربلا دارد و همین پیوند معنوی اساس پایداری و استقامت آنان به شمار می‌رود، گفت: ایران در جنگ تحمیلی اخیر توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، موضعی قوی و مؤثر در عرصه بین‌المللی اتخاذ کرده و این امر موجب افتخار و سربلندی برای همه مسلمانان جهان شده است.