به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جلسه هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، با حضور فرماندار ویژه، امام جمعه و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برگزار شد.

لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به ویژه شهدای جنگ رمضان، از مسئولان کشوری خواست نسبت به ثبت یک روز ملی به نام «روز خرمشهر» در تقویم کشور اقدام کنند.

او تأکید کرد: خرمشهر با این پتانسیل عظیم فرهنگی و تاریخی و حضور پررنگ در تاریخ دفاع مقدس، متأسفانه روزی به نام خود ندارد. انتظار داریم یک روز در تقویم میهن اسلامی به نام روز خرمشهر ثبت شود.

فرماندار خرمشهر پیشنهاد کرد: یک هفته یا دهه با عنوان دهه پیروزی یا دهه آزادسازی خرمشهر نامگذاری شده و گفت که مکاتبات لازم در این باره انجام شده است.

او با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جوان، بر لزوم برنامه‌ریزی همه دستگاه‌های اجرایی برای پاسداشت این روز تأکید کرد و خواستار حضور پررنگ رسانه‌ها در دهه بزرگداشت سوم خرداد شد.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین عادلپور، امام جمعه خرمشهر، آزادسازی خرمشهر را نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس دانست و با اشاره به سخن سید حسن نصرالله که گفته بود «مقاومت را از خرمشهر یاد گرفتیم»، افزود: رمز عملیات آزادسازی خرمشهر یا بیت‌المقدس بود. این رمز نشان می‌دهد که نقطه آغاز این عملیات خرمشهر و غایت آن ان‌شاءالله آزادسازی قدس شریف و نابودی اسرائیل است.

امام جمعه خرمشهر با اشاره به حضور شبانه‌ی بیش از هفتاد روزه مردم در خیابان‌های این شهر، خواستار پوشش بین‌المللی برنامه‌های سالروز آزادسازی خرمشهر شد.

در پایان این نشست، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیز با اعلام سه هدف اصلی شامل ترویج فرهنگ دفاع مقدس، تبیین نقش ولایت و الگوسازی از مقاومت مردم خرمشهر برای غزه و لبنان، از اجرای ویژه‌برنامه‌های متناسب با جنگ رمضان و شرایط روز در صحن شهدای مسجد جامع خرمشهر خبر داد.