استاندار مرکزی با تأکید بر استفاده از همه ظرفیتهای اجرایی و بخش خصوصی گفت: برنامه تحقق تولید هزار و ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال با نظارت دقیق دستگاهها دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست شورای توسعه و مدیریت استان مرکزی، بر بهرهگیری از تمامی ظرفیتها برای گسترش تولید برق خورشیدی در استان تأکید شد.
مهدی زندیهوکیلی در این جلسه با اشاره به تحقق اهداف تعیینشده در حوزه تولید انرژی خورشیدی طی سال گذشته اظهار کرد: با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی و همچنین مشارکت بخش خصوصی، استان مرکزی در حوزه تولید انرژی خورشیدی به یکی از استانهای پیشگام کشور تبدیل شده است.
وی با یادآوری هدفگذاری تولید هزار و ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال جاری افزود: برای دستیابی به این هدف، برنامهریزی مشخصی انجام شده و تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی تعیین شده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: روند اجرای برنامهها و میزان تحقق تعهدات دستگاهها در این حوزه بهطور مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
زندیهوکیلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی باغات و فضای سبز اطراف اراک اشاره کرد و گفت: بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی از مطالبات جدی مردم و از اولویتهای مدیریت استان است.
وی تأکید کرد: حفظ، احیا و ساماندهی باغات پیرامون اراک باید بهعنوان یک ضرورت مهم در دستور کار دستگاههای مرتبط قرار گیرد.