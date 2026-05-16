به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در راستای پاسخ به مطالبات دیرینه جامعه ورزش و جوانان، تکمیل چند طرح نیمه تمام ورزشی در شهرستان فیروزآباد شامل احیای زمین چمن طبیعی ورزشگاه تختی، تکمیل طرح راهبردی الفتح، نصب چمن مصنوعی و بازسازی کامل سکو‌های تماشاگران ورزشگاه انقلاب آغاز شد.

توسعه این زیرساخت‌ها نه تنها سرانه ورزشی این شهرستان را ارتقا می‌دهد بلکه بستری مناسب برای میزبانی از مسابقات استانی و کشوری را فراهم خواهد کرد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.