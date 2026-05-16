متخصص طب ایرانی نسبت به مصرف غذاهای بیش از حد سرخشده، کبابی و نگهداری طولانیمدت مواد غذایی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، متخصص طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر اهمیت سبک زندگی در حفظ سلامت، نقش تغذیه و بهویژه نحوه طبخ غذا را یکی از عوامل کلیدی در پیشگیری از بیماریها دانست و نسبت به مصرف غذاهای بیش از حد سرخشده، کبابی و نگهداری طولانیمدت مواد غذایی هشدار داد.
دکتر مرتضی مجاهدی گفت: با وجود پیشرفتهای گسترده در علم پزشکی و درمان، همچنان بسیاری از بیماریها بهطور کامل درمان نمیشوند و همین موضوع توجه جهانی را به سمت اصلاح سبک زندگی سوق داده است.
وی تغذیه را یکی از مهمترین ارکان سبک زندگی سالم عنوان کرد و افزود: نحوه طبخ غذا در آشپزخانه نقش بسیار مهمی در حفظ یا تهدید سلامت دارد و لازم است در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
این متخصص طب ایرانی با تأکید بر اهمیت استفاده از مواد غذایی تازه، از نگهداری طولانیمدت مواد غذایی در یخچال و فریز کردن مکرر غذاهای خام و پخته انتقاد کرد و آن را عاملی در کاهش کیفیت تغذیهای دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل همچنین درباره روشهای پختوپز هشدار داد و گفت: پخت بیش از حد غذا، بهویژه سرخکردن و کبابی کردن طولانیمدت، میتواند منجر به تغییرات شیمیایی در مواد غذایی و تولید ترکیبات مضر و سرطانزا شود.
دکتر مجاهدی با اشاره به تغییر رنگ شدید غذا در اثر حرارت بالا تصریح کرد: این تغییرات، بهویژه در غذاهایی مانند مرغ که بیش از حد سرخ میشوند، نشاندهنده کاهش سلامت ماده غذایی است، نه بهبود آن.
وی در پایان تأکید کرد: رعایت اعتدال در پختوپز، پرهیز از سرخکردن و برشتهکردن بیش از حد و توجه به سلامت غذا در کنار طعم و ظاهر آن، میتواند نقش مهمی در ارتقای سلامت خانوادهها داشته باشد.