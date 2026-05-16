اجرای برنامههای هفته سلامت با تأکید بر جمعیت و سبک زندگی سالم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به فرارسیدن هفته ملی سلامت، مهمترین دغدغههای حوزه سلامت در استان را مسائل جمعیتی و سبک زندگی ناسالم عنوان کرد.
دکتر رحمانی با بیان اینکه هفته سلامت از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت برگزار میشود، گفت: شعار امسال این هفته سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار است.
وی با اشاره به وضعیت شاخصهای سلامت در استان افزود: خوشبختانه در شاخصهای سلامت وضعیت خوبی داریم.
با این حال به گفته او، مهمترین چالشهای پیشرو، افزایش جمعیت سالمند، کاهش نرخ باروری و نامطلوب بودن سبک زندگی بخش قابل توجهی از مردم است.
وی تصریح کرد: نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت استان سالمند هستند و نرخ باروری نیز به حدود ۱.۳ رسیده است؛ رقمی که به گفته او، از سطح مطلوب فاصله دارد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه با تأکید بر وضعیت مناسب خدمات بهداشتی و واکسیناسیون اظهار کرد: هیچ محدودیتی در زمینه تأمین واکسن نداریم و هیچ کودکی از دریافت واکسن در موعد مقرر محروم نشده است
دکتر رحمانی همچنین از ادامه نظارتهای بهداشتی در دورههای بحرانی خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۰ هزار بازدید از مراکز انجام شده و بیش از هشت تن مواد غذایی تاریخگذشته جمعآوری و معدوم شده است.
وی هدف برنامههای هفته سلامت را آگاهسازی مردم از خطرات تهدیدکننده سلامت عنوان کرد و افزود: در این هفته برنامههای متنوعی از جمله نشست خبری با خبرنگاران برگزار خواهد شد.