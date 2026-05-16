به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عمان اعلام کرد موضوع فلسطین همچنان یک آرمان مبتنی بر عدالت و حقوق مشروع خواهد بود و ادامه اشغالگری و مشکلات بی سابقه بشردوستانه‌ای که نوار غزه شاهد آن است مستلزم اقدام جدی و مسئولانه بین المللی است.

پادشاهی عمان تاکید کرد: ما بر موضع قاطع خود در توقف فوری تنش‌ها و تضمین اجرای کمک‌های بشردوستانه و ایجاد شرایط برای آغاز روند جدی سیاسی که به پایان اشغالگری و تاسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف بیانجامد، تاکید می‌کنیم.