به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: با اجرای الگوی جدید و با هدف افزایش بهره‌وری، طرح کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت علوفه‌ای برای نخستین بار در اقلید اجرا شد .

مجید صفری با آغاز اجرای این طرح در «دشت نمدان» این شهرستان افزود: آرایش این کشت تا پایان فصل، سبب کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب نسبت به روش‌های سنتی می‌شود.

وی بیان کرد: در این سیستم از دستگاه کارنده ردیف‌کار پنوماتیک و روش آبیاری تیپ استفاده شده به گونه‌ای که ذرت در ردیف‌های مجزا بر روی یک پشته کشت می‌شود.

صفری گفت: علاوه بر کاهش مصرف آب نسبت به آبیاری غرقابی، این طرح سبب کاهش ۵۰ درصدی در مصرف نوار تیپ، هزینه تولید و تقلیل مصرف کود و سموم شیمیایی شده است.

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: آرایش کشت جدید ذرت علوفه‌ای می‌تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی و کارآمد برای توسعه کشت‌های کم‌آب بر و اقتصادی در سراسر استان مورد استفاده قرار گیرد.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.