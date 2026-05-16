مدیر بنیاد مسکن آبدانان گفت: طرح هادی در روستای حونگه از توابع بخش کلات مورموری در حال اجراست و ۴۵۰۰ متر از معابر خاکی این روستا زیرسازی و آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اصغر شیرکول»مدیر بنیاد مسکن آبدانان گفت: از مجموع ۳۲ روستای شهرستان آبدانان، طرح هادی در سطح ۲۲ روستا در حال اجراست.

علی‌رغم شرایط جنگی، عمران و آبادانی در دورترین نقاط کشور ادامه دارد. یکی از طرح‌هایی که عمران و آبادانی را در روستاها به دنبال دارد، طرح هادی است که این روزها در روستای حونگه از توابع بخش کلات مورموری در حال اجراست.

وی افزود: در اجرای طرح هادی روستای حونگه نیز ۴۵۰۰ متر از معابر خاکی در حال اجرای بیس و آسفالت با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی این شهرستان می‌باشد.

شیرکول پیش‌بینی کرد تا پایان امسال در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت استان، طرح هادی اجرا شود.