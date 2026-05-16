معاون امداد و نجات هلال احمر استان قزوین اعلام کرد: با تلاش نیروهای امدادی، تمام کوهنوردانی که در دره خوردلان گرفتار شده بودند، نجات یافتند و در حال انتقال به روستای گرمارود سفلی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دوستی معاون امداد و نجات هلال احمر استان با اشاره به سلامت کامل افراد نجات‌یافته بیان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه آسیبی به کوهنوردان وارد نشده و هم‌اکنون عملیات انتقال آن‌ها به امن‌ترین نقطه، یعنی روستای گرمارود سفلی، در حال انجام است. این انتقال به دلیل شرایط منطقه حدود سه تا چهار ساعت به طول خواهد انجامید.

وی افزود: با اعلام خبر گرفتار شدن گروهی از گردشگران در منطقه الموت، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر استان به سرعت به منطقه اعزام شدند.

دوستی اضافه کرد: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و شرایط جوی نامساعد، عملیات جستجو و نجات با دشواری‌هایی همراه بود، اما با تلاش بی‌وقفه امدادگران، تمامی اعضای این گروه پیدا شدند.



