پخش زنده
امروز: -
حسین قرایی مدیرکل روابطعمومی صداوسیما در یادداشتی به مناسبت روز روابط عمومی نوشت: مسئله روابط عمومیپاسخ به این سوال است که یک سازمان چگونه میبایست در ساختار ادراکی مخاطبان و مرتبطان و وابستگان خود انعکاس یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه این یادداشت آمده است:
در جهان امروز، سازمانها بیش از آنکه با ابعاد فیزیکی یا خدماتی خود شناخته شوند، با تصویری که در ذهن مخاطبان از آنان شکل میگیرد شناخته میشوند، تصویری که حاصل فرآیند مستمر ارتباط، گفتوگو و شکلگیری ادراک عمومی است. در چنین چارچوبی، روز ارتباطات و روابطعمومی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در اهمیت ارتباط مؤثر، گفتوگوی اجتماعی، اعتمادسازی نهادی و مسئولیت ارتباطی سازمانها در عصر پیچیده ارتباطات شبکهای است، عصری که در آن افکار عمومیبا سرعتی بیسابقه در بستر رسانهها و شبکههای اجتماعی شکل میگیرد و روایت میسازد.
در چنین فضایی، روابطعمومی دیگر صرفاً ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه سازوکاری برای مدیریت رابطه سازمان با افکار عمومی و ذینفعان به شمار میآید. روابطعمومی حرفهای میکوشد ارتباط سازمان را از سطح انتقال پیام به سطح تعامل و فهم متقابل ارتقا دهد؛ جایی که اطلاع، گفتوگو و اعتماد در یک چرخه ارتباطی پویا و چالاک به هم میرسند و سرمایه اجتماعی سازمان را شکل میدهند. به همین دلیل در ادبیات نوین ارتباطات، روابطعمومیبیش از هر چیز «مدیریت رابطه» میان سازمان و جامعه تلقی میشود.
این نگاه زمانی اهمیت بیشتری مییابد که به نقش رسانه ملی در تحولات و رویدادهای مهم کشور توجه کنیم. در روزهایی که ایران عزیزمان درگیر تجاوز دشمن آمریکایی _ صهیونی شده و بار دیگر در آزمون بزرگ همبستگی ملی قرار گرفت، صداوسیما همچون سالهای دفاع مقدس بار سنگین روایت حقیقت، امیدآفرینی و تقویت همدلی اجتماعی را بر دوش گرفت. در میانه جنگ روایتها، فرزندان رسانه ملی با حضور مستمر، روایتگری حرفهای و تکیه بر صداقت رسانهای تلاش کردند ارتباطی مؤثر میان رسانه و مردم برقرار بماند؛ ارتباطی که سرمایه اصلی آن اعتماد عمومی است.
در این میان، روابطعمومیهای سازمان صداوسیما نیز در چارچوب وظایف حرفهای خود در تقویت جریان ارتباطی سازمان نقش ایفا کردند. آنان با رصد افکار عمومی، تقویت روند اطلاعرسانی و تسهیل ارتباط میان بخشهای مختلف سازمان و مخاطبان، به شکلگیری تصویری روشنتر از فعالیتهای رسانه ملی کمک کردند. روابطعمومی در چنین شرایطی نهتنها مسیر انتقال پیام، بلکه مجرایی برای دریافت بازخوردهای اجتماعی و شنیدن صدای مخاطبان نیز به شمار میآید.
آنان با حفظ جریان ارتباطی درون و برون سازمانی، به بازنمایی تلاشها و فعالیتهای رسانه ملی کمک کردند و در تقویت پیوند میان سازمان و مخاطبان نقش داشتند. امروز روابطعمومیها تنها راوی رویدادها نیستند، بلکه دیدهبان افکار عمومی و یکی از حلقههای مهم ارتباط میان رسانه و جامعه به شمار میآیند؛ نقشی که در شرایط پیچیده رسانهای اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در روزهای پرالتهاب جنگ تحمیلی سوم و روزهای مقاومت مردم، روابطعمومیها نیز در کنار همکاران خبری و برنامهسازان، در مسیر اطلاعرسانی و بازتاب تلاشها و همبستگی اجتماعی نقشآفرینی کردند و کوشیدند روایت فعالیتهای رسانه ملی را به شکلی منسجم در فضای رسانهای منعکس کنند.
از تلاش همکاران روابطعمومی رسانه ملی در معاونت ها، مراکز استانی و ادارات کل قدردانی میکنم، کسانی که با تعهد حرفهای و نگاه ارتباطی، چرخه اطلاعرسانی و ارتباط سازمان با جامعه را پویاتر نگاه داشتند.
بیتردید آینده رسانه ملی در گرو سرمایه انسانی متعهد و آگاهی است که میدانند ارتباط صادقانه با مردم، زیربنای اعتبار هر سازمان و یکی از پایههای شکلگیری امید و اعتماد در جامعه است.