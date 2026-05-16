مجموع نشریات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، اکنون به ۶۷ نشریه رسیده است.

مهم‌ترین دستاورد‌های معاونت علوم انسانی و هنر افزایش تعداد نشریات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۴ نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حکایت از رشد کیفی چشمگیر مجلات حوزه علوم انسانی و هنر دارد.

در این دوره از ارزیابی‌ها که با هدف ارتقای استاندارد‌های نشر دانش صورت گرفته است در مجموع ۷۳ نشریه موفق به کسب بالاترین رتبه کیفی یعنی A+ شدند. ۱۰۳ نشریه رتبه A و ۳۷ نشریه هم رتبه B را به خود اختصاص داده‌اند که این آمار نشان‌دهنده پویایی و رقابت سازنده در میان واحد‌های دانشگاهی است.

تثبیت جایگاه نشریات در تراز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های معاونت علوم انسانی و هنر در سال اخیر است و نشان از افزایش تعداد نشریات دارای اعتبار ملی دارد.

در ارزیابی‌های اخیر، ۳ نشریه جدید موفق به دریافت رتبه علمی از سوی وزارت علوم شده‌اند که با احتساب این موارد، مجموع نشریات مورد تأیید وزارت علوم در حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، اکنون به ۶۷ نشریه رسیده است. این موفقیت، محصول برنامه‌ریزی‌های راهبردی در راستای کیفی‌سازی محتوا، رعایت دقیق اخلاق پژوهش و حضور موثر در پایگاه‌های استنادی معتبر است که زمینه‌ساز تحقق مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی و هنر خواهد بود.