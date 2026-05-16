مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با ابلاغ ساعات کار جدید، قرارگاه پایش مصرف برق شهر تهران، فرآیند رصد لحظه‌ای مصرف برق بیش از پنج هزار نهاد عمومی و دستگاه اداری و اجرایی شهر تهران را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کامبیز ناظریان» با بیان اینکه انتظار می‌رود تغییر ساعات کاری در شهر تهران بتواند بیش از ۱۵۰ مگاوات از مصرف برق پایتخت را در ساعات اوج بار میان روز کاهش دهد از آغاز به کار فعالیت قرارگاه پایش مصرف انرژی با تمرکز ویژه بر مصرف برق نهاد‌های اجرایی، عمومی و دستگاه‌های اداری خبر داد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از مصرف برق شهر تهران در فصل گرما مربوط به مشترکان اداری است، افزود: مطابق مصوبه هیئت وزیران، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شعب بانک‌ها و شهرداری‌ها موظفند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ و در ساعات غیراداری حداقل ۷۰ درصد نسبت به مصرف همان روز کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان کرد: مسئولان ادارات موظفند نظارت کافی در خصوص تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی بر روی عدد ۲۵ درجه سانتگیراد به عنوان دمای آسایش را به عمل آورده و سامانه‌های مزبور را حداقل یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری یعنی ساعت ۱۲ از مدار مصرف خارج کنند.

ناظریان گفت: بازرسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ روزانه به صورت میدانی عملکرد ادارات را از نزدیک بررسی کرده و همچنین وضعیت مصرف برق و استفاده از سامانه‌های سرمایشی ادارات به صورت لحظه‌ای از طریق رصدخانه شبکه برق و انرژی و مراکز پایش و راهبری این شرکت با استفاده از کنتور‌های هوشمند کنترل و برق ادارات پرمصرف محدود و قطع می‌شود.