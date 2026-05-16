به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی خرمشهر گفت صبح امروز یک فروند لنج صیادی در رودخانه کارون، کنار بازار ماهیفروش‌های خرمشهر دچار آتش سوزی شد.

نجفنیا افزود: بلافاصله ۳ دستگاه خودروی اطفایی از دو ایستگاه مرکزی و ایثار به همراه ۱۰ نفر نیروی آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و توانستند آتش را مهار کنند.

او افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. علت وقوع آتشسوزی در دست بررسی است.