آتش سوزی یک فروند لنج صیادی در رودخانه کارون در خرمشهر با تلاش نیروهای آتش نشانی این شهرستان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی خرمشهر گفت صبح امروز یک فروند لنج صیادی در رودخانه کارون، کنار بازار ماهیفروشهای خرمشهر دچار آتش سوزی شد.
نجفنیا افزود: بلافاصله ۳ دستگاه خودروی اطفایی از دو ایستگاه مرکزی و ایثار به همراه ۱۰ نفر نیروی آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و توانستند آتش را مهار کنند.
او افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. علت وقوع آتشسوزی در دست بررسی است.