معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: میش‌مرغ از گونه‌های بسیار نادر کشور است که هم‌اکنون حدود ۱۹ قطعه از آن در پناهگاه حیات‌وحش «دست سوتاو» و «حمامیان بوکان» زیست می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا سید قریشی درباره گونه ارزشمند میش‌مرغ اظهار کرد:برنامه‌های حفاظتی و تکثیر این گونه به عنوان سنگین‌ترین پرنده دارای قابلیت پرواز به صورت جدی در حال اجراست.

وی ادامه داد: در سال نخست، چهار قطعه میش‌مرغ وارد فاز تکثیر شده‌اند که امیدواریم با پشتیبانی علمی و تخصصی، نتایج مطلوب‌تری در حفاظت از این گونه حاصل شود.

معاون محیط زیست استان آذربایجان غربی، به وضعیت تنوع زیستی استان نیز اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی از نظر شاخص‌های تنوع زیستی و حیات وحش جزو استان‌های برجسته کشور است و گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر انقراض در این استان زیست می‌کنند.

سید قریشی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی جامع و مدیریت یکپارچه در استفاده از ظرفیت‌های طبیعی استان تصریح کرد: توسعه اکوتوریسم و گردشگری طبیعی فرصت ارزشمندی برای استان است.

وی با تاکید بر اینکه باید مخاطرات زیست محیطی لز جمله خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و جنگلی جدی گرفته شود،تصریح کرد: گردشگران و طبیعت‌گردان لازم است از روشن کردن آتش در طبیعت و رفتارهای پرخطر خودداری کنند، چرا که حریق یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش به شمار می‌رود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از محیط زیست گفت: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و باید فرهنگ‌سازی، آموزش و مشارکت عمومی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌ها و مردم باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند، گفت: در صورت مشاهده ورود حیات وحش به مناطق مسکونی یا هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.