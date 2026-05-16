رسانههای چین میگویند این کشور تولید جنگندههای نسل پنجم جی-۲۰ را دو برابر افزایش داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی ساوث چاینا مورنینگ پست: یک مرکز تولید جنگنده در چین بنام «کارخانه تاریک» طراحی و ساخت این جنگنده را با ماشینآلات مبتنی بر هوش مصنوعی برعهده دارد. این جنگنده با عنوان اژدهای قدرتمند» رقیبی برای جنگندههای F-۲۲ رپتور آمریکایی شناخته میشود.
برخی گزارشهای امنیتی نشان میدهد که چین با این سرعت تولید، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰۰۰ فروند J‑۲۰ در اختیار داشته باشد، رقمی که میتواند موازنهٔ قدرت هوایی را در اقیانوس آرام تغییر دهد