نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس: فنی و حرفه‌ای باید به‌صورت ویژه دیده شود، چراکه نجات اقتصاد کشور در دست مهارت‌آموزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد با نماینده مردم بافق، مهریز، ابرکوه، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین برنامه‌ها، تحولات و رویکرد‌های جدید آموزش‌های مهارتی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد با تشریح توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی، به اقدامات تحولی این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: بسیاری از برنامه‌های مهارت‌محور که در گذشته اجرایی نمی‌شد، در دوره جدید با رویکرد توسعه تعاملات، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و پیوند آموزش با اشتغال در حال اجراست.

احمد طالبی راه‌اندازی دهکده مهارت در بافق، هیئت‌امنایی شدن مراکز آموزشی و حرکت به سمت تبدیل مراکز فنی و حرفه‌ای به مراکز عمومی مهارت‌آموزی را از اولویت‌های در حال پیگیری استان عنوان کرد.

محمدرضا صباغیان نیز با تأکید بر جایگاه آموزش‌های مهارتی در برنامه ششم توسعه گفت: فنی و حرفه‌ای باید به‌صورت ویژه دیده شود، چراکه نجات اقتصاد کشور در دست مهارت‌آموزی است؛ مشروط بر آنکه این حوزه از نگاه تشریفاتی فاصله گرفته و در مسیر رسالت اصلی خود حرکت کند.

وی با تأکید بر تقویت همکاری با بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت، خواستار ارائه طرحی جامع برای تجمیع دستگاه‌های حوزه مهارت و تشکیل وزارتخانه فنی و حرفه‌ای با محور توسعه مهارت و افزایش بهره‌وری شد.