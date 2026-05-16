به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: به تازگی پایش وضعیت آب سفره‌های زیرزمینی استان در ۱۰ دشت با مجموع ۳۷۷ کیلومتر مربع آبخوان انجام شده است.

احمد ایاسه با بیان اینکه این بررسی‌ها در دشت‌های یاسوج، دشتروم، باشت، بردیان، چرام کلاچو، دهدشت، راک، ممبی، لیشتر و امامزاده جعفر مهر صورت گرفت افزود: در حالی که کسری مخازن سفره‌های زیرزمینی استان ۳۸ میلیون مترمکعب بود اکنون میزان کسری این منابع آبی ۲۲ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

ایاسه با اشاره به اینکه دشت‌های استان در حال حاضر ۲۲ میلیون مترمکعب کسری آب دارند ادامه داد: بیشترین کسری مخزن در امامزاده جعفر به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: دشت ۳۷ کیلومتر مربعی امامزاده جعفر که مهرماه سال ۱۴۰۴ با ۱۵ میلیون مترمکعب کسری مخزن مواجه بود با بارندگی‌های سال آبی جاری پنج میلیون مترمکعب از کسری آب آن جبران شده است.

ایاسه با اشاره به اینکه دشت چرام کلاچو با ۷۲ کیلومتر مربع از دشت‌های مهم استان به شمار می‌رود تاکید کرد: این دشت که مهر ماه سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب کسری مخزن داشت در سال آبی جاری پنج میلیون مترمکعب از کسری آب آن جبران شده است.

وی اظهار داشت: دشت‌های یاسوج و ممبی نیز که مهرماه پارسال به ترتیب ۴.۱ و ۲ میلیون مترمکعب کسری مخزن داشتند اکنون وضعیت آب مخازن این دشت‌ها مثبت شده است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بیشترین افزایش مخازن آب دشت‌های استان طی سال آبی جاری در دشت باشت به میزان ۱۱.۳ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

ایاسه عنوان کرد: بررسی‌های کارشناسان آب منطقه‌ای در ۱۳۱ چاه مشاهده‌ای و ۷۳ چاه انتخابی صورت گرفته است.

بارش ۶۸۴میلی‌متری باران در کهگیلویه و بویراحمد

ایاسه عنوان کرد: میانگین بارندگی‌های ۲۰ ایستگاه استان از ابتدای پاییز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶۸۴ میلیمتر ثبت شده است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: میانگین بارندگی‌های سال آبی جاری حدود ۱۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال و ۱۵.۸ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت نیم قرن اخیر در زمان مشابه است.

وی اضافه کرد: سال آبی جاری هزار و ۱۴۵ میلی‌متر باران در منطقه سپیدار شهرستان بویراحمد به عنوان پربارش‌ترین نقطه استان ثبت شده است.

ایاسه با اشاره به اینکه براساس آمار بلند مدت ۵۳ ساله متوسط بارش استان ۶۵۱ میلیمتر برآورد شده ادامه داد: رژیم هیدرولوژیکی استان به گونه‌ای است که حدود ۹۶ درصد از بارش‌های سال آبی از آبان‌ماه تا فروردین‌ماه اتفاق می‌افتد.