آینده پروران کشتی آزاد اصفهان آخرین نکات فنی این رشته را زیر نظر محمد طلایی قهرمان جهان و مدرس بین المللی کشتی ایران فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مربیانی که با فراگیری موضوعات فنی و بروز کشتی قرار است در آینده ای نزدیک نسلی توانمند و پرافتخاری را هم به کشتی اصفهان و هم کشتی ایران معرفی کنند.
در سال های اخیر برگزاری مستمر و منظم دورههای ارتقا مربیگری کشتی سبب شده تا اصفهان در پرورش استعدادهای ناب این رشته موفق تر از گذشته عمل کند.
در دومین دوره کلاس کنترل و ارتقا مربیان کشتی آزاد بیش از ۵۰ نفر از مربیان برتر استان اصفهان حضور داشتند.