پخش زنده
امروز: -
معاونت فنی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: در هفته گذشته ۱۰۶۴ مسیر فیبر نوری کشور به طول بیش از ۱۷۶ هزار کیلومتر پایش و همزمان به صدها مورد خرابی و درخواست فنی در شبکههای ارتباطی کشور رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته با اجرای گسترده اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی، ۱۰۶۴ مسیر فیبر نوری کشور به طول ۱۷۶ هزار و ۶۳۵ کیلومتر را پایش و شناسایی کرد.
در همین بازه زمانی، ۴۳۰ مورد خرابی در شبکههای دیتا، سوئیچ، انتقال و توان در سراسر کشور شناسایی و رفع شد.
همچنین در حوزه خدمات مشترکان و اپراتورها در لایههای مختلف شبکه، ۱۳۸ مورد خرابی و درخواست مشتریان رسیدگی و ۸۹۹ درخواست مربوط به کابل و کراس کشوری در سامانه CRM بررسی و پیگیری شد.
بازیابی ظرفیت مسیرهای ارتباطی به میزان ۶.۷۹۱ ترابیت، نصب و راهاندازی ۶۷ مورد تجهیزات متقاضیان، مانیتورینگ و رفع خرابی ۲۲ تیکت شبکه VSAT و پاسخگویی به ۸۱۶ درخواست مشتریان از دیگر اقدامات انجامشده طی هفته گذشته بوده است.
همچنین ثبت و پیگیری تأمین ۱۰۵ هزار و ۵۰ لیتر سوخت مورد نیاز ایستگاهها و مراکز ارتباطی کشور نیز در این مدت انجام شده است.