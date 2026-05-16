رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی، میزان اعتبارات هزینهای ابلاغی استان در سال گذشته و جاری را به ترتیب ۲.۶۳ و ۳.۲۵ همت اعلام کرد و از رشد ۲۳ درصدی این اعتبارات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر فتحزاده در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه به ارائه گزارش توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ استان پرداخت و گفت: ایجاد تعادل در توزیع اعتبار هزینهای متناسب با شرح وظایف دستگاههای اجرایی و تامین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان با محاسبه بار مالی اجرای بخشنامههای مربوطه از جمله سیاستهای کلی توزیع اعتبارات هزینهای استان در سال ۱۴۰۵ به شمار میروند.
وی همچنین به مواردی مثل افزایش سرانههای کارکنان و غیرکارکنان متناسب با منابع موجود و ملاحظات دستگاههای اجرایی، تامین مابقی مانده مرخصی بازنشستگان سالهای ۱۴۰۴ و ماقبل آن و رعایت سقف تعداد پرسنل سال ۱۴۰۵ دستگاههای اجرایی و لحاظ مجوزهای استخدامی جدید اشاره کرد.
فتحزاده به تشریح الزامات و ضوابط قانونی بودجه هزینهای سال ۱۴۰۵ نیز پرداخت و گفت: به استناد ماده ۳۹ ضوابط اجرایی دستگاهها مکلف هستند پرداخت صورتحساب هزینه آب و برق مصرفی از محل اعتبارات دستگاه را در اولویت قرار دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: دستگاههای اجرایی مجاز به هزینه کرد یک درصد اعتبارات هزینهای برای استقرار سامانه مدیریت سبز و هزینهکرد حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهای برای اطلاعرسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه هستند.
وی تعداد کارکنان دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه جاری استان را پنج هزار و ۵۶۶ نفر اعلام و اضافه کرد: از این تعداد چهار هزار و ۲۶۸ نفر کارکنان رسمی و پیمانی، ۸۳۹ نفر قراردادی کارمعین و کارگری موقت و ۴۵۹ نفر نیز کارکنان امریه و طرح تعهد خدمت پزشکی و پیراپزشکی هستند.
فتحزاده همچنین با اشاره به رقم ۶،۸۴ همتی اعتبارات ابلاغی تملک دارائیهای سرمایهای آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۵ از رشد ۲۷ درصدی این اعتبارات نسبت به سال گذشته خبر داد.
وی تأمین اعتبار پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا با قابلیت بهره برداری در سال ۱۴۰۵، اولویت پرداخت مطالبات پروژههای خاتمه یافته سالهای قبل، تامین اعتبار برای الزامات قانونی سال ۱۴۰۵ و در نظر داشتن کسری تخصیص سال ۱۴۰۴ و بخشی از اصلاح برآورد و پیشبینی موافقتنامه را از جمله مبانی توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان برشمرد.