میزان تولید و برداشت محصول جو شهرستان گناباد با ۲۵ درصد افزایش نسبت به پارسال به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: با توجه به بارندگی‌های مطلوب امسال بر خلاف سال‌های قبل که کشت دیم جو در گناباد نداشتیم امسال ۳۰۰ هکتار به این کشت اختصاص یافت که منجر به بهبود چشمگیر وضعیت تولید در شهرستان شد.

اسماعیل قربانی افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی گناباد امسال به محصول جو اختصاص یافت که ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار آن مربوط به جو آبی و ۳۰۰ هکتار کشت دیم جو است.

وی ادامه داد: چهار تن در هر هکتار جو آبی و یک تن در هکتار جوی دیم به طور متوسط در این شهرستان برداشت شد.

قربانی گفت: ۱۵ دستگاه کمیاین برای برداشت جو در اراضی کشاورزی گناباد فعالیت دارند کمیاین‌های فوق در بدو ورود به مزارع شهرستان با هدف حفظ سلامت مزارع و جلوگیری از انتقال آفات و بیماری‌ ها و اطمینان از عملکرد مناسب ماشین آلات ضد عفونی و معاینه فنی می‌شوند و پس از تایید، مجوز فعالیت برای آنها صادر می‌شود.

گناباد با تولید سالانه ۲ هزار و ۲۰۶ تن تخم مرغ رتبه نخست، ۶۳ هزار و ۵۰۰ تن شیر رتبه دوم، ۲ هزار و ۱۵۹ تن گوشت قرمز رتبه سوم و ۱۳ هزار و ۲۱۶ تن گوشت مرغ رتبه چهاردهم خراسان رضوی را در بین ۳۳ شهرستان این استان دارد.

۱۴ هزار بهره‌ بردار بخش کشاورزی گناباد با کشت و زرع بر روی ۲۰ هزار هکتار کشت‌زار آبی، هزار و ۷۰۰ هکتار دیم‌زار و پرورش ۵۰۰ هزار راس دام، سالانه ۸۷ هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی را تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.