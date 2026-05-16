به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بی‌بی‌فاطمه حقیرالسادات افزود: این نامه به زبان انگلیسی و خطاب به شورای هماهنگی شهر‌های خواهرخوانده تنظیم شده است. محور اصلی نامه، تشریح وقایع جنگ اخیر و تأکید بر این نکته است که یزد به‌عنوان شهر ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو، نباید آسیب ببیند.

حقیرالسادات افزود: در این نامه، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده که منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌های شهری، آسیب به اماکن تاریخی و شهادت صد‌ها نفر از مردم بی‌گناه شده، قاطعانه محکوم شده است.

وی تصریح کرد: به طور مشخص، شهادت دلخراش ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه در میناب، در کنار ده‌ها شهید و صد‌ها مجروح دیگر ناشی از حملات غیرانسانی به مناطق مسکونی، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده و وجدان جهانی را به چالش کشیده است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان ساخت: یزد به عنوان متولی تمدنی کهن مبتنی بر صلح، همزیستی و معنویت، چنین حملات وحشیانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی را مغایر با همه ارزش‌های انسانی می‌داند.

حقیرالسادات تأکید کرد: شورای اسلامی شهر یزد از جامعه بین‌المللی به‌ویژه پارلمان‌های شهر‌های خواهرخوانده انتظار دارد با حساسیت و مسئولیت‌پذیری نسبت به این وقایع واکنش نشان دهند. عادی‌سازی خشونت و بی‌توجهی به رنج مردم بی‌گناه، مسیری است که امنیت و صلح جهانی را تهدید می‌کند.