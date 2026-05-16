افزوده شدن رشتههای جدید به دانشگاه ملی مهارت
مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ملی مهارت کشور گفت: با توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، رشتههای جدیدی در دفترچه امسال به سبد رشتهای دانشگاه ملی مهارت افزوده شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ اکبر منصورینسب در آیین تجلیل از استادان سرآمد دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: دانشگاه ملی مهارت از مهمترین دانشگاههای تخصصی و فنی کشور است که نقشی کلیدی و اثرگذار در توسعه کشور دارد.
مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ملی مهارت کشور افزود: در رشتههای هر دانشگاه نیز به زیستبوم هر استان توجه ویژه میشود تا مایه پیشرفت فنی هر استان و برخورداری و کارهای کاربردی شود.
منصورینسب اضافه کرد: دانشگاه ملی مهارت ۱۸۳ واحد در سراسر کشور دارد که هماکنون ۲۰۰ هزار دانشجو در این واحدها دانشاندوزی و مهارتآموزی میکنند.
مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ملی مهارت کشور بیان کرد: امسال با توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، رشتههای جدیدی در دفترچه امسال در سبد رشتههای دانشگاه افزوده شده و امیدواریم با این تحول دانشگاه در آینده اثرگذاری بیشتری در پاسخ به نیازهای جامعه داشته باشد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر هم گفت: ۳ هزار دانشجو در سه دانشکده دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر فعالیت دارند که این دانشگاه را بزرگترین آموزشگاه مهارتی دولتی کرده است.
احسان بهمیاری افزود: نامنویسی برای سال تحصیلی جدید نیز از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده و تا ۲۶ اردیبهشت ادامه دارد که ممکن است تمدید شود.
او اضافه کرد: نامنویسی رشتههای با آزمون و بدون آزمون تنها از راه تارنمای سازمان سنجش انجام میشود و متقاضیان اگر به مشکلی برخوردند میتوانند به دانشکدههای بوشهر و کنگان بروند.