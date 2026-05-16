معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی برای افتتاح و تحویل ۶ طرح بیمارستانی در سال جاری خبر داد و بر بهره‌مندی از تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق و مولدسازی برای تامین مالی این طرح‌ها تاکید کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، از آمادگی این سازمان برای افتتاح و تحویل ۶ طرح بیمارستانی در سال جاری خبر داد.

نوذرپوربا اشاره به اینکه تخصیص به موقع اعتبارات شرط اصلی تحویل این طرح ها است، افزود: طرح هایی که امسال به بهره‌برداری می‌رسند شامل ساختمان الحاقی بیمارستان آموزشی ۴۴ تختی حیدریه، بیمارستان آموزشی ۲۶۰ تختی جایگزین کرج، بیمارستان آموزشی ۴۰۰ تختی رشت، بیمارستان ۳۴۱ تختی آموزشی ساری، طرح توسعه ۵۳ تختی بیمارستان جایگزین لنگرود و ساختمان آموزشی بیمارستان قدیم مراغه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه، به ویژه از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، این طرح ها امسال افتتاح و تحویل شوند.

نوذرپور همچنین بر اهمیت تسهیلات بانکی برای این طرح ها تاکید کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای اخذ موافقت اصولی سازمان برنامه و بودجه و موافقت بانک‌های عامل برای طرح ها از محل تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق صورت گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین اعتبار ۱.۲ همت از محل تسهیلات ماده ۵۶ در سال گذشته، بیان کرد: در سال گذشته ۹ پروژه شامل بیمارستان‌های رشت، کرج، ساری، شوشتر، بوشهر، ورزشگاه‌های بروجرد، اردبیل و بناب به همراه اداره کل تعاون خراسان شمالی از این محل پیگیری شدند.

وی افزود: موافقت اصولی سازمان برنامه و بودجه برای ۴ طرح شامل بیمارستان‌های ساری، کرج، رشت و اداره کل تعاون خراسان شمالی اخذ و قراردادهای آن امضا شده و بانک عامل نیز مشخص شده است.

نوذرپور همچنین تامین منابع مالی از ظرفیت مولدسازی را از دیگر راه‌های تامین مالی پروژه‌های ساختمان‌های عمومی و دولتی عنوان کرد که سازمان مجری پیگیر آن است.