با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی ۲۵۰ ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده جاده ورزقان، اراضی روستای کرداحمد علیا و جاده قدیم آذغان اهر با اجرای حکم قضائی قلع‌وقمع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، با اجرای این احکام، بیش از ۱۲ هکتار از اراضی حاصلخیز شهرستان آزاد شد و دوباره به چرخه کشاورزی بازگشت. این اقدام در ادامه برنامه‌های صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شده است.

این عملیات با نظارت دادستانی، نیروی انتظامی، گروه امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شد.