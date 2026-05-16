پخش زنده
امروز: -
با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی ۲۵۰ ساختوساز غیرمجاز در محدوده جاده ورزقان، اراضی روستای کرداحمد علیا و جاده قدیم آذغان اهر با اجرای حکم قضائی قلعوقمع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، با اجرای این احکام، بیش از ۱۲ هکتار از اراضی حاصلخیز شهرستان آزاد شد و دوباره به چرخه کشاورزی بازگشت. این اقدام در ادامه برنامههای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز انجام شده است.
این عملیات با نظارت دادستانی، نیروی انتظامی، گروه امور اراضی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شد.