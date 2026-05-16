پلیس از یک خودروی سواری پژو هزار نخ سیگار و ۵ هزار و ۸۸۰ پاکت تنباکو‌های فاقد مجوز کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ نصرالله دهقان ماموران انتظامی شهرستان مهر استان فارس گفت: مأموران پلیس آگاهی حين گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک خودرو ۴۰۵ مشکوک و با اقدامات فنی آن را برای بررسی بيشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از اين خودرو ۶۰ هزار نخ سیگار و ۵ هزار و ۸۸۰ پاکت تنباکو میوه ای که فاقد هرگونه مدارک قانونی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با اشاره به اينکه كارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۳۶ ميليارد ريال برآورد كردند، تصریح کرد: در اين رابطه راننده دستگير و پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.