سازمان صداوسیما در دوران جنگ تحمیلی سوم به‌عنوان مهم‌ترین رسانه فراگیر در کشور، نقشی بی‌بدیل در تبیین اوضاع موجود و به تصویر کشیدن واقعیت‌های میدانی جنگ و همچنین انعکاس بعثت ملت ایران درصحنه ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان ملت معتقدند صداوسیما در این ایام ابتکار عمل را از دست رسانه‌های معاند خارج و با پوشش لحظه‌ای رویدادهای جنگ، مرجعیت رسانه‌ای خود را اثبات کرد. به باور نمایندگان مجلس، صداوسیما با به تصویر کشیدن توان کشور در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و حضور مردم در میدان، نقشی مهم در وحدت و انسجام ملی ایفا کرده است.

نمایندگان متوقف نشدن پخش برنامه‌ها را با وجود حمله‌های مکرر دشمن به زیرساخت‌های رسانه ملی، کاری جهادی توصیف و از تلاش‌های صداوسیما قدردانی کردند. نمایندگان مجلس همچنین بر لزوم دعوت از نمایندگان همه حوزه‌های انتخابیه به برنامه‌های رسانه ملی تأکید داشتند.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی، رئیس شورای نظارت بر صداوسیما و نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب ضمن ارزیابی مثبت عملکرد صداوسیما در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: صداوسیما در این برهه خوش درخشید و خوب ظاهر شد و با بهره‌گیری از تجربه جنگ دوازده روزه اقدامات بسیار خوبی را رقم زد.

وی افزود: رسانه ملی در مقابله با امواج خصمانه رسانه‌های امریکایی - صهیونی توانست روایت نخست از اخبار جنگ را به دست بگیرد و سناریوهای رسانه‌ای دشمن را خنثی سازد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی‌گفت: رسانه ملی در این دوره با تولید برنامه‌ها و محتوای آن‌ها بهبود کیفیت داشت و دعوت از کارشناسان با گرایش‌های مختلف را در صداوسیما شاهد بودیم. ارزیابی ما این است که مرجعیت رسانه‌ای صداوسیما بین قشرهای مختلف مردم خیلی خوب تثبیت شده است.

سیدعلی یزدی‌خواه، نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی ویژه از رسانه ملی در دوران جنگ گفت: صداوسیما در شرایط جنگِ ناخواسته و هجمه استکبار جهانی تلاش کرد تا پوشش‌دهی آنتن رسانه ملی در سراسر کشور با وجودآسیب‌ها، بدون وقفه ادامه یابد و ارتباط مردم با رادیو و تلویزیون قطع نشده و اطلاع‌رسانی سریع و لحظه‌ای برقرار باشد. نماینده مردم تهران عملکرد سازمان در جنگ رمضان را قابل‌قبول دانست و گفت: البته نمایندگان مجلس توقع دارند صداوسیما عملکرد بهتری به نمایش بگذارد.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرکرد فعالیت‌های سازمان صداوسیما را در تبیین وضعیت موجود و به تصویر کشیدن واقعیت‌های میدانی جنگ و همچنین به تصویر کشیدن حضور با بصیرت ملت ایران درصحنه قابل‌ستایش توصیف کرد.

وی گفت: این رسانه با ایفای نقش پررنگ به‌خوبی ابتکار عمل را از دست رسانه‌های معاند خارج کرد و با پوشش اخبار لحظه‌ای جنگ، مرجعیت رسانه‌ای خود را اثبات و نقشه‌های دشمنان نظام و انقلاب را برملا کرد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به عملکرد رسانه ملی در جنگ تحمیلی سوم گفت: الحمدالله سازمان بسیار خوب عمل کرد و به‌مثابه یک سنگر رسانه‌ای همگام با رزمندگان به مقابله با جنگ روانی دشمن پرداخت و نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به مردم و خنثی‌سازی شایعات دشمن داشت.

نماینده مردم مشهد و کلات تأکید کرد: دستگاه‌های نظامی و نهادهای بالادستی برای حفظ مرجعیت رسانه‌ای صداوسیما باید اخبار جنگ را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار صداوسیما قرار دهند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌با ارزیابی مثبت عملکرد سازمان صداوسیما گفت: صداوسیما در جنگ تحمیلی سوم تأثیر چشمگیری در فضای رسانه‌ای کشور داشته است و توانسته بسیار انقلابی و به‌موقع همراه با شفافیت اطلاع‌رسانی کند.

نماینده مردم زاهدان افزود: عملکرد خوب رسانه ملی باعث شد افراد به‌جای پیگیری خبر از رسانه‌های خارجی، روایت اول را از صداوسیما پیگیری کنند و این بسیار مهم بود که مردم ما به این باور رسیده‌اند که واقعیت‌ها را از رسانه ملی پیگیری کنند.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی ضمن توصیف جهادی توصیف کردن عملکرد صداوسیما در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت: رسانه ملی در نبرد رسانه‌ای سنگین، با دعوت از کارشناسان خبره، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جریانات فکری مختلف سیاسی، ضمن تولید محتوای ارزشمند، با ایفای نقش پررنگ در اطلاع‌رسانی شفاف رخدادها ضمن تبیین ابعاد مختلف این جنگ ترکیبی، ابتکار عمل را از دست رسانه‌های معاند خارج کرده و نقشه شوم دشمنان انقلاب و نظام را نقش بر آب کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان تصریح کرد: بحمدالله صداوسیما در انعکاس حضور مردم و موفقیت‌های کشور و همچنین نمایش قدرت جبهه ایران در مقابل جبهه امریکا و سایر کشورهای متخاصم موفق عمل کرد.

احد بیوته، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل با اشاره به نقش صداوسیما در انتقال اخبار واقعی به مردم گفت: صداوسیما در دوران جنگ تحمیلی سوم به‌عنوان یک منبع معتبر نقش‌آفرینی کرد و جایگاهی ویژه در انتشار روایت اول و درست خبر در بین مردم داشت. وی با بیان مضایق سازمان در دسترسی به اخبار جنگ خصوصاً در موقعیتی که رسانه‌ ملی خود آماج حملات خصمانه دشمن امریکایی، صهیونی قرار داشت، خواستار تقویت پدافندی و زیرساختی سازمان صداوسیما شد.

هادی قوامی، نائب‌ رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن عالی توصیف کردن عملکرد رسانه ملی گفت: در جنگ رمضان، صداوسیما برخلاف تمام معاهدات بین‌المللی، مجدد موردحمله قرار گرفت، ولی هیچ وقفه‌ای در تولید خبر و انعکاس حماسه مردم ایران نداشت و با توجه به شیطنت‌های دشمنان هیچ‌گونه کوتاهی نکرد.

نماینده مردم اسفراین و بام صفی‌آباد تصریح کرد: صداوسیما هم در میدان و هم در خیابان بسیار مؤثر عمل می‌کند. برای نمونه شبی که من در میدان انقلاب بودم دیدم آقای حسینی بای تمام لحظات بعثت مردم را ثبت می‌کرد و پخش زنده داشت. این ویژگی‌ها در صداوسیمای سرتاسر ایران بود و همکاران رسانه ملی در دل خطر از لبنان گرفته تا خلیج‌فارس و دریای عمان تا داخل قایق‌های تندروی در حال حرکت به سمت ناوهای امریکایی حضور داشتند و الحمدالله هیچ‌گونه وقفه‌ای در تولید اخبار باکیفیت نبود.

سیدمحمد پاکمهر، نائب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، صداوسیما را یکی از عوامل مؤثر و حتی مهم‌ترین مؤلفه در وحدت و انسجام ملی و توفیق و پیروزی همراه با اقتدار در خیابان و میدان دانست و گفت: صداوسیما هم در خیابان حضور پررنگ مردم را منعکس کرد و هم در دو حوزه دیپلماسی و میدان در کنار گروه مذاکره‌کننده و نیروهای مسلح به‌خوبی ایفای نقش کرد.

نماینده مردم بجنورد، جاجرم، سملقان تأکید کرد: صداوسیما سنگ‌تمام گذاشت و امروز به‌عنوان رسانه مورد وثوق مردم در دفاع مقدس از ناحیه مردم مورد اقبال قرارگرفته است و به‌عنوان نماینده مردم از تمام کارکنان صداوسیما تشکر می‌کنم.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت، و درمان مجلس شورای اسلامی‌ گفت: امروز ملت ایران با حضورشان در میدان برای فرزندان خویش در میدان جنگ، دیپلماسی و رسانه قوت قلب و تکیه‌گاه هستند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه افزود: همان‌طور که نیروهای مسلح ما با تکیه‌بر سرمایه انسانی مؤمن، نخبه و شجاع و قدرت موشکی خویش باعث شد تا دنیا شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و استیصال، درماندگی و ذلت امریکایی که با برخورداری از بیشترین تجهیزات مدرن نظامی، خود را بزرگ‌ترین قدرت جهان می‌داند، شود، صداوسیما نیز با تکیه‌بر سرمایه عظیم، مجرب و توانمند خویش در میدان جنگ رسانه‌ها توانست چهره خبیث، ناتوان و اجیرشده رسانه‌هایی که با دروغ درصدد سانسور پیروزی ملتی متمدن بودند را رسوا و بی‌آبرو کند.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه رسالت صداوسیما در این شرایط خاص کمتر از رزمندگان در میدان نبرد نیست، گفت: در حال حاضر شبکه‌های فارسی‌زبان در سراسر دنیا میلیاردها دلار برای جنگ رسانه‌ای هزینه می‌کنند.

نماینده مردم لنگرود با اشاره به گستردگی هجمه رسانه‌های معاند برای برهم زدن فضای روانی کشور و راه‌اندازی جنگ روانی در کنار جنگ واقعی، عملکرد خوب صداوسیما را قابل‌تقدیر دانست و گفت: اگر صداوسیما و تلاش‌های همکاران این رسانه در دو جنگ تحمیلی اخیر نبود و این انعکاس خوب بین‌المللی مخابره نمی‌شد، طبیعتاً دشمنان جمهوری اسلامی ایران می‌توانستند با آن فضای روانی که به وجود آوردند و اخبار جعلی که منتقل کردند، پیروز میدان شوند.

لاهوتی معتقد است: درحالی‌که دشمن به دنبال ایجاد فضای تفرقه‌افکنانه بود، صداوسیما به میدان عمل آمد و به‌خوبی توانست ایستادگی و مقاومت ملت ایران، ابعاد ضرباتی که رزمندگان ما در میدان وارد کردند و تلاش و زحمات صادقانه‌ای که دستگاه دیپلماسی داشتند را به تصویر بکشد.

حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: عملکرد صداوسیما در جنگ تحمیلی سوم چشمگیر بود.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پدافند غیرعامل گفت: صداوسیما در جنگ تحمیلی سوم با قطع نشدن پخش برنامه‌ها نشان داد پیش‌بینی‌های لازم را در مقابل حملات دشمن متجاوز داشته است. حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر تأکید کرد: به‌عنوان نمونه وقتی صداوسیمای آذربایجان غربی از سوی امریکا مورد خطر قرار گرفت، صداوسیمای مرکز سریع مکانش را تغییر داد و برنامه‌ها بدون وقفه ادامه پیداکرد و به‌طور کلی صداوسیما توانست صدای مردم، انقلاب و اسلام را به گوش جهان برساند و این بسیار قابل‌تحسین است.