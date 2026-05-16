رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سروآباد از بازگشایی گردنه صعب العبور «تهته» پس از ۱۶۰ روز مسدودی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شبرندی افزود: با تلاش شبانهروزی راهداران و جابهجایی بیش از ۲۴۰ هزار مترمکعب برف، این محور استراتژیک برای تردد مسافران و کاربران جادهای آمادهسازی شده است.
وی گفت: عملیات بازگشایی این گردنه با تلاش مجاهدانه ۹ نفر از عوامل راهداری و بهرهگیری از ۶ دستگاه ماشینآلات سنگین برفروبی انجام شد.
رئیس راهداری شهرستان سروآباد ادامه داد: با توجه به برودت هوا و بارشهای کمسابقه سال گذشته، در برخی نقاط گردنه ارتفاع برف به بیش از ۱۰ متر میرسد که باعث ایجاد دیوارههای برفی مرتفع در حاشیه جاده شده است.
وی در پایان تأکید کرد: هرچند مسیر بازگشایی شده است، اما از تمامی رانندگان و مسافران تقاضا میشود به دلیل شرایط خاص کوهستانی، عرض کم جاده در برخی نقاط ناشی از حجم برف و لغزندگی احتمالی، با احتیاط کامل تردد کرده و به توصیههای ایمنی عوامل راهداری و پلیسراه توجه جدی داشته باشند.
این مسیر کوهستانی در تاریخ ۱۷ آذرماه سال گذشته به دلیل بارش سنگین برف، عدم ایمنی کافی و ضرورت حفظ سلامت مسافران مسدود شده بود.