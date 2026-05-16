جمعی از کاسبان اصفهانی با پیوستن به پویش «یک چراغ کمتر» تلاش کردهاند با کاهش روشناییهای غیرضروری در واحدهای صنفی، سهمی در مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در روزهایی که مصرف برق در کشور بهویژه در ساعات اوج بار افزایش مییابد، برخی کسبه اصفهان با اجرای پویش «یک چراغ کمتر» اقدام به کاهش مصرف برق در واحدهای تجاری خود کردهاند.
بر اساس اعلام مسئولان حوزه انرژی، بخش قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوج بار به واحدهای تجاری مربوط میشود؛ ساعاتی که شبکه برق بیشترین فشار را تحمل میکند. در چنین شرایطی خاموش کردن حتی یک لامپ اضافی در هر واحد صنفی میتواند در مقیاس شهری تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد.
کاسبان اصفهانی میگویند اجرای این طرح برای آنها کار دشواری نبوده و تنها با حذف روشناییهای غیرضروری، استفاده از نور طبیعی در طول روز و خاموش کردن تابلوهای اضافی در ساعات کمرفتوآمد، توانستهاند مصرف برق خود را کاهش دهند.
به گفته آنها، این اقدام علاوه بر همراهی با شبکه برق کشور در روزهای گرم و پرمصرف، به کاهش هزینه قبوض برق نیز منجر شده است.
پویش «یک چراغ کمتر» نمونهای از مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی است؛ اقدامی ساده و کمهزینه که بدون تعطیلی کسبوکار یا کاهش خدمات به مشتریان میتواند در صورت فراگیر شدن، نقش مهمی در پایداری شبکه برق شهری ایفا کند.