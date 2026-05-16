عقبنشینی شبکه اجتماعی ایکس در برابر فشارهای انگلیس
مدیران شبکههای اجتماعی برای پاسخگویی درباره آسیب به کودکان به سنا احضار شدند و ایلان ماسک نیز تحت فشار انگلیس، نظارت بر محتوای افراطی در «ایکس» را پذیرفت.
و به نقل از رویترز شبکه اجتماعی ایکس با نهاد تنظیمگر رسانهای انگلیس (آفکام) به توافق رسیده است تا روند مقابله با محتوای نفرتپراکن و تروریستی را تقویت کند. این توافق پس از ماهها فشار مقامهای نظارتی و افزایش نگرانیها درباره گسترش محتوای خشونتآمیز در این سکو حاصل شده است.
بر اساس اعلام آفکام، ایکس متعهد شده گزارشهای مربوط به محتوای نفرتپراکن یا تروریستی را بهطور میانگین ظرف ۲۴ ساعت بررسی کند و دستکم ۸۵ درصد از محتوای گزارششده را طی ۴۸ ساعت ارزیابی کند.
همچنین دسترسی کاربران انگلیسی به حسابهای مرتبط با گروههای تروریستی ممنوعشده محدود خواهد شد و این سکو موظف است گزارشهای فصلی از عملکرد خود ارائه دهد.
این اقدام در چارچوب اجرای «قانون ایمنی آنلاین» انگلیس صورت میگیرد؛ قانونی که سکوهای بزرگ فناوری را ملزم به پذیرش مسئولیت بیشتر در قبال محتوای غیرقانونی و آسیبزا میکند.
در ماههای اخیر، ایکس به دلیل افزایش محتوای افراطی و کاهش نظارت پس از خرید توییتر توسط ایلان ماسک در سال ۲۰۲۲ بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.