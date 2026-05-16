علی فالح الزیدی نخست‌وزیر جدید عراق در نخستین سخنرانی خود پس از تحویل رسمی مسئولیت نخست‌وزیری، بر تقویت روابط عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی عراق بر اساس اصل احترام متقابل تأکید کرد و این رویکرد را بخشی از چشم‌انداز دولت جدید برای بازگرداندن جایگاه عراق در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری «واع»، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر جدید عراق در مراسم رسمی تحویل مسئولیت در بغداد اعلام کرد که دولت او در کنار اولویت‌های داخلی، سیاست خارجی متوازنی را دنبال خواهد کرد که بر توسعه روابط با کشور‌های مختلف و حفظ منافع ملی عراق استوار باشد.

وی تأکید کرد: عراق شایسته آن است که جایگاه تاریخی و نقش تأثیرگذار خود را بازیابد و مردم این کشور در فضایی همراه با ثبات و کرامت زندگی کنند.

نخست‌وزیر عراق همچنین ضمن قدردانی از حمایت جریان‌های سیاسی و نقش نهاد‌های ملی و دینی در عبور از مرحله تشکیل دولت، اظهار داشت که مرحله پیش‌رو باید مرحله‌ای مبتنی بر شراکت واقعی و عبور از اختلافات باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های داخلی دولت پرداخت و گفت که کابینه جدید اجرای یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی و مالی را در اولویت قرار داده است.

به گفته الزیدی، دولت تلاش خواهد کرد اقتصادی متنوع و پایدار ایجاد کند که وابستگی آن به یک منبع درآمدی کاهش یابد و سایر بخش‌های اقتصادی فعال شوند.

الزیدی مبارزه با فساد را از محور‌های اصلی برنامه دولت خود برشمرد و تأکید کرد که فساد دیگر تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه به مانعی در مسیر توسعه کشور تبدیل شده است.

وی همچنین از برنامه‌های دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت بخش خصوصی و توسعه خدمات عمومی خبر داد.

نخست‌وزیر جدید عراق در پایان تأکید کرد که دولت او در کنار مردم خواهد بود و برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و پاسخگویی به مطالبات آنها تلاش خواهد کرد.

مجلس عراق روز پنج‌شنبه به ۱۴ وزیر دولت الزیدی رأی اعتماد داد و رأی‌گیری درباره ۹ وزیر پیشنهادی از جمله وزیر دفاع، کشور، فرهنگ و برنامه‌ریزی را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.