پخش زنده
امروز: -
به تماسها و پیام های جعلی با عنوان بیمه سلامت پاسخ ندهید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: به تازگی برخی افراد سودجو با جعل نام و عنوان بیمه سلامت از طریق تماس تلفنی و پیام رسانها به بهانههای مختلف، چون تمدید بیمه، تأیید اطلاعات، پرداخت بدهی و ... به دنبال دریافت اطلاعات شخصی، بانکی و کدهای امنیتی مردم هستند.
علی جمشیدیان به مردم توصیه کرد: در این موارد از پاسخ به تماسهای مشکوک خودداری کنندو اطلاعات شخصی، بانکی و کدهای امنیتی خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید چون سازمان بیمه سلامت به هیچ عنوان برای دریافت وجه با کسی تماس نمی گیرد.
وی اضافه کرد: همه ارتباط های سازمان بیمه سلامت با مردم از طریق سرشماره ۱۶۶۶ است و مردم می توانند برای دریافت همه خدمات و پیگیریها از سامانهها و کانالهای رسمی بیمه سلامت اقدام کنند.
حدود دو میلیون نفر در استان اصفهان زیر پوشش بیمه سلامت هستند و می توانند از خدمات چهار هزار و ۵۰۰ موسسه طرف قرارداد مثل مطب، داروخانه، درمانگاه و بیمارستان استفاده کنند.