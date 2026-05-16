به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پوریافر گفت:در نشستی که به منظور بررسی روددره فرحزاد برگزار شده بود، با توجه به تکمیل فاز دوم، درخصوص تعیین زمانی مناسب برای افتتاح این طرح تکمیل طرحهای خیابان آبشار از جمله اجرای آسفالت و پیاده رو سازی و آزادسازی معبر خیابان صحرا برنامه ریزی شد.

وی افزود: همچنین با همراهی هیات امنا و معتمدین محله حصارک از گلزار شهدای محله حصارک بازدید و به شهدای گمنام و شهیده معصومه توکلی از شهدای جنگ رمضان ادای احترام شد. علاوه بر این از طرحهایی از جمله معبر سازی، پیاده روسازی، بهسازی کوچه‌های پلکانی و نصب پایه چراغ‌ها و تصاویر شهدای محله در بولوار شهدای حصارک بازدید و دستورات لازم ابلاغ شد.

شهردار منطقه ۵ ادامه داد: با توجه به درخواست اهالی محله مبنی بر احداث بازار تره بار و بوستان، مقرر شد قطعه زمینی نیز به این منظور تملک و در اختیار شهرداری قرار گیرد.

پوریافر در ادامه از واگذاری قطعه زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع واقع در بولوار سیمون بولیوار، به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل خبر داد و گفت: به منظور استقرار موقت غرفه داران بازارچه جنت، مقرر شده ۲۵۴ غرفه در این زمین احداث و باقی زمین به پارکینگ اختصاص یابد.