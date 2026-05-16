رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران سازکاری حرفهای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز تهیه کرده که بر اساس آن، فقط کشتیهای تجاری و طرفهای همکاری با ایران از آن بهرهمند خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی نوشت: «ایران در چارچوب حق حاکمیت ملی و تضمین امنیت تجارت بین الملل، سازکاری حرفهای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز در مسیر تعیین شده تهیه کرده که بهزودی رونمایی میشود. در این فرآیند، فقط کشتیهای تجاری و طرفهای همکاری با ایران از آن بهرهمند خواهند شد. حقوق لازم در ازایِ خدمات تخصصی ارائه شده، با این سازکار برای ایران اخذ میشود. این مسیر کماکان برای عاملین طرح به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند.»