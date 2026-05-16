به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ سالانه از ۱۳ هزار هکتار تاکستان‌های ملایر بیش از ۳۰۵ هزار تن انگور برداشت میشود که بخش اعظمی از این محصول به کشمش تبدیل می شود.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر گفت: سالانه ۲۵۰ هزار تن کشمش در ۵۰ واحد کشمش پاک کنی این شهرستان فرآوری شده و به کشور‌هایی از جمله روسیه و بلاروس و بلوک شرقی اروپا صادر میشود.

بگفته مسئولان صادرات این محصول سالانه ۷۰۰ میلیون دلار برای کشور ارز آوری دارد.

صنعت کشمش پاک کنی در شهرستان ملایر برای ۳ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

بگفته مسئولان محصولات شهر جهانی انگور به دلیل دارا بودن استاندارد هایی، چون ایزو، حلال، هسب و سیب سلامت از مشتریان بیشتری برخوردار است

سال ۹۷ شیوه سنتی کاشت داشت و برداشت محصول انگور ملایر به عنوان میراث کشاورزی ناملموس جهان در سازمان جهانی خوار و بار فائو به ثبت رسید.