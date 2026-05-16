پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور دعوت کرده است تا با ارائه ایده‌ها، طرح‌ها و پیشنهاده‌های علمی خود، در این طرح مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این فراخوان که با حمایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می‌شود، آغازگر حرکتی ملی، علمی و تحول‌آفرین در مسیر بازطراحی نظام ورزش دانشگاهی کشور است؛ حرکتی که با اتکا به ظرفیت نخبگان، استادان و پژوهشگران برجسته کشور، به دنبال تدوین و اجرای الگو‌های نوین حکمرانی، آموزش، مشارکت و توسعه پایدار ورزش دانشگاهی در تراز ملی و بین‌المللی است.

برای این منظور، «فرم درخواست پیشنهاده پژوهشی (RFP)» به‌صورت مستقل برای هر یک از محور‌های فراخوان از لینک ذیل در دسترس متقاضیان قرار دارد. علاقه‌مندان می‌توانند ضمن مطالعه اهداف، شرح خدمات، خروجی‌های مورد انتظار و الزامات اجرایی هر محور، پیشنهاده‌های پژوهشی خود را در قالب تعیین‌شده تهیه و ارسال کنند.

محور‌های این فراخوان ملی عبارت‌اند از:

۱- تدوین برنامه راهبردی توسعه و ارتقای ورزش دانشگاهی

۲- تحلیل وضعیت تحصیلی و شغلی قهرمانان ورزشی پذیرفته‌شده در دانشگاه‌های ایران طی سه دهه گذشته و ارائه الگوی بهینه پذیرش و تحصیل قهرمانان ورزشی

۳- مطالعه تطبیقی الگو‌های برگزاری رویداد‌های ورزش دانشگاهی در دانشگاه‌های منتخب جهان و ارائه الگوی مطلوب

۴-طراحی الگوی تدریس واحد تربیت بدنی عمومی در شرایط بحران

۵- تدوین برنامه جامع ارتقاء مشارکت دانشجویان بین‌المللی در فعالیت‌های ورزشی دانشگاهی

پیشنهاده‌های دریافتی، توسط کمیته‌های علمی و تخصصی پژوهشگاه و بر اساس شاخص‌های علمی، اجرایی و کاربردی مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح‌های منتخب پس از طی فرآیند تأیید، وارد مرحله اجرا خواهند شد.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دارای سوابق علمی و اجرایی مرتبط، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ارسال پیشنهاده‌های خود اقدام کنند.