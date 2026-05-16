شهرستان بناب با واگذاری زمین به ۲۸۵ خانوار جدید، شمار بهره‌مندان از طرح جوانی جمعیت را به ۷۳۵ خانوار رساند و برای دومین بار رتبه نخست استانی را در اجرای این طرح ملی کسب کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، شهرستان بناب با واگذاری زمین به ۲۸۵ خانوار دیگر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت، شمار بهره‌مندان این طرح را به ۷۳۵ خانوار رساند.

در مراسم قرعه‌کشی این واگذاری که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در بناب برگزار شد ، معاون عمرانی فرمانداری بناب، نماینده دادستان عمومی و مدیران اداره راه و شهرسازی حضور داشتند.

به گفته مسئولان، پیش از این نیز زمین به ۴۵۰ خانوار در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شده بود.

با واگذاری جدید، هیچ متقاضی طرح جوانی جمعیت در شهرستان بناب فاقد زمین نمانده است.

مسئولان راه و شهرسازی بناب اعلام کردند این شهرستان برای دومین بار رتبه نخست استان را در اجرای این طرح کسب کرده است.

زمین‌های تخصیص‌یافته در شهرک ولیعصر بناب قرار دارد و عملیات آماده‌سازی آن‌ها در حال انجام است.

این اقدام، گامی مهم در مسیر حمایت از خانواده و تحقق اهداف طرح جوانی جمعیت عنوان شده است.