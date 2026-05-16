این روز‌ها که رگباربهاری منجر به رشد قارچ‌های کوهی می‌شود و خیلی‌ها بعد از بارش باران به دل طبیعت می‌روند تا این قارچ‌ها را برداشت کنند باید مراقب قارچ های سمی بود چراکه تشخیص خوراکی یا سمی بودن قارچ‌ها فقط در شرایط آزمایشگاهی امکان پذیراست.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز درگفت وگوی با خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز ، مسمومیت با قارچ های سمی را خطرناک و حتی مرگ آور بیان کرد وگفت: نمی توان از روی ظاهر قارچ یا مزه آن تشخیص داد کدام قارچ خوراکی و کدام قارچ سمی است واین امر تنها درشرایط آزمایشگاهی امکان پذیراست.

مریم دایی تهوع، شکم درد، سرگیجه، استفراغ ،درد عضلانی و تشنج را از علائم زودرس مسمومیت قارچی بیان کرد و افزود: این علائم معمولاً ۴ تا ۲۴ ساعت بعد از خوردن قارچ ظاهر می شود و مسمومیت کبدی ، کلیوی یا آسیبهای مغزی به عنوان علائم دیررس ممکن است طی روزها یا هفته ها بعد ظاهر شود.

اوگفت: درصورت هر گونه شک به مسمومیت با قارچ باید هر چه سریعتر فرد مسموم به بیمارستان منتقل شود و گاهی لازم است فرد مسموم شده را مجبور به استفراغ و تخلیه معده کرد تا از ورود سم بیشتر به بدن جلوگیری شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت : پختن، آب پز یا کباب کردن قارچ های وحشی سمی بودن آن را از بین نمی برد و تنها راه پیشگیری از مسمومیت با قارچ مصرف نکردن قارچ های روئیده در طبیعت است.