بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تاکید بر اهمیت وحدت و پرهیز از اختلاف در جامعه، بیان کرد: وحدت، همدلی، انسجام و پرهیز از اختلاف باید همواره مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: اگر کسی بر طبل اختلاف بکوبد از عقلانیت بالای سیاسی برخوردار نیست و در مسیر تحقق اهداف دشمن گام بر میدارد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه در شرایط کنونی، اظهار کرد: نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه در حوزههای ارزاق عمومی، انرژی، آب و کالاهای اساسی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در شرایط جنگی ممکن است تولید با محدودیتهایی مواجه شود و مدیریت مصرف میتواند به عنوان نوعی دفاع در برابر دشمنان تلقی شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: امام شهید یک مکتب بود و این مکتب باید حفظ و تبیین شود؛ چرا که تجلی اسلام ناب محمدی (ص) و مسیر شکلگیری تمدن اسلامی از افق ایران به شمار میآید.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به شرایط منطقه، بیان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که با تهاجم و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم و در چنین شرایطی باید در جغرافیای ایران با نگاه دفاعی و مقاومتی عمل کنیم و مدیریت فرهنگی و اجتماعی کشور نیز بر همین اساس سامان یابد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر حضور مردم در صحنه را از مهمترین موضوعات فرهنگ عمومی دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی استان باید برای تقویت حضور مردمی، ارتقای کیفیت برنامهها و تعمیق اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی برنامهریزی جدی داشته باشد و از این ظرفیت اجتماعی حمایت کند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت خدماترسانی مسئولان به مردم و نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و خدمت به مردم و پشتیبانی از این نیروها یک وظیفه مهم برای همه مسئولان است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان در فضای مجازی و رسانهها، اظهار کرد: در زمان حاضر آمار ازدواج و طلاق در کشور نگران کننده است و به ابلاغیه دولت در رابطه با فرزند آوری و ازدواج آسان باید توجه جدی شود.
امام جمعه بوشهر جایگاه این استان در وضعیت طلاق و ازدواج را زیر متوسط کشور اعلام کرد و افزود: بررسیها نشان میدهد آمار بزه در افراد مجرد بیشتر است طوریکه ازدواج عاملی بازدارنده از جرم است.