اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و وقوع رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان و کاهش دما تا دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا یکشنبه (۲۷ اردیبهشت) با بروز ناپایداری جوی و فعالیت سامانه بارشی افزایش ابرناکی وزش باد شدید در برخی مناطق به‌ویژه بخش‌های شمالی رگبار و رعد و برق در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در بخش‌های جنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد شدید مورد انتظار است.

امروز گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی و در ساعت‌های بعد از ظهر و شب در مناطق شمالی رگبار و رعد و برق با امکان آبگرفتگی و جاری شدن روان‌آب به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت) با گذر متناوب امواج ناپایدار جوی در بعضی ساعات وزش باد شدید و رگبار پراکنده و رعد و برق مورد انتظار است.

از امروز تا صبح دوشنبه کاهش نسبتا محسوس دما و روز سه شنبه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک با احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و طی ‌دوشنبه نیمه ابری در بعضی‌ ساعت‌ها افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و رعد و برق با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.