معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: در نشست تخصصی کمیسیون ماده ۵ استان بوشهر که با هدف رسیدگی به طرحهای تفصیلی، رفع مغایرتها، صدور اسناد و همچنین واگذاری زمینهای دولتی برگزار شد، ۶ پرونده مربوط به دیلم و ۳ پرونده نیز به شهر دیر اختصاص بررسی شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سارا زارع معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از بررسی ۹ پرونده مرتبط با شهرهای دیلم و دیر در جلسه کمیته کارشناسی کار کمیسیون ماده ۵ خبر داد.
خانم زارع گفت»از این تعداد، ۶ پرونده مربوط به شهر دیلم و شامل بررسی طرح تفصیلی، مغایرتها، صدور سند، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری بود. سه پرونده دیگر به شهر دیر اختصاص داشت و بر واگذاری زمینهای دولتی تمرکز داشت.
وی افزود: موضوعاتی چون تغییر کاربری، کاهش عرض معابر و مولدسازی داراییهای سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این نشست مطرح و بررسی شد.