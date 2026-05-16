دبیر کل جمعیت هلالاحمر گفت: خدمات مشاوره و روانشناسی برخط به ۱۱ هزار نفر از هموطنان در ایام جنگ ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما میثم افشار دبیر کل جمعیت هلالاحمر با اشاره به اجرای پویش «پرسش از شما، پاسخ از ما» گفت: از گروه متخصصان داوطلب شبکه هلالیتا و فعالان این پویش که در روزهای حساس جنگ به همت معاونت پیشدبستانی و دانشآموزی سازمان جوانان برگزار شد، قدردانی شد.
وی این پویش را نمونهای موفق از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در شرایط بحرانی دانست و افزود: این طرح با هدف پاسخگویی به پرسشها و رفع دغدغههای شهروندان در دوران جنگ راهاندازی شد و توانست با مشارکت ۱۱۵ نفر از پزشکان، روانشناسان، امدادگران، آموزیاران و دیگر متخصصان داوطلب، خدمات گستردهای را به مردم ارائه کند.
افشار ادامه داد: در مدت اجرای این پویش، نزدیک به ۱۱ هزار نفر از هموطنان به صورت شبانهروزی و برخط مشکلات و دغدغههای خود را مطرح و پاسخهای تخصصی و راهنماییهای لازم را از کارشناسان داوطلب دریافت کردند، اقدامی که نقش مؤثری در کاهش نگرانیها و تقویت روحیه امید در جامعه داشت.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر گفت: اجرای این پویش با تکیه بر ظرفیت نیروهای داوطلب و بهرهگیری از بسترهای نوین ارتباطی، نشاندهنده آمادگی سازمان جوانان هلالاحمر برای خدمترسانی در تمامی شرایط، بهویژه در بحرانها است.
در این مراسم، با اهدای لوح و هدایایی از زحمات و خدمات داوطلبان و دستاندرکاران این پویش قدردانی شد.