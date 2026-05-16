به گزارش خبرگزاری صداوسیما میثم افشار دبیر کل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اجرای پویش «پرسش از شما، پاسخ از ما» گفت: از گروه متخصصان داوطلب شبکه هلالیتا و فعالان این پویش که در روز‌های حساس جنگ به همت معاونت پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان برگزار شد، قدردانی شد.

وی این پویش را نمونه‌ای موفق از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط بحرانی دانست و افزود: این طرح با هدف پاسخگویی به پرسش‌ها و رفع دغدغه‌های شهروندان در دوران جنگ راه‌اندازی شد و توانست با مشارکت ۱۱۵ نفر از پزشکان، روانشناسان، امدادگران، آموزیاران و دیگر متخصصان داوطلب، خدمات گسترده‌ای را به مردم ارائه کند.

افشار ادامه داد: در مدت اجرای این پویش، نزدیک به ۱۱ هزار نفر از هموطنان به صورت شبانه‌روزی و برخط مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح و پاسخ‌های تخصصی و راهنمایی‌های لازم را از کارشناسان داوطلب دریافت کردند، اقدامی که نقش مؤثری در کاهش نگرانی‌ها و تقویت روحیه امید در جامعه داشت.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: اجرای این پویش با تکیه بر ظرفیت نیرو‌های داوطلب و بهره‌گیری از بستر‌های نوین ارتباطی، نشان‌دهنده آمادگی سازمان جوانان هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی در تمامی شرایط، به‌ویژه در بحران‌ها است.

در این مراسم، با اهدای لوح و هدایایی از زحمات و خدمات داوطلبان و دست‌اندرکاران این پویش قدردانی شد.